Black Panther 2, il montatore parla dell’indecisione su come omaggiare Chadwick Boseman: “Poi mi è venuta un’idea”

In una recente intervista con Screenrant, il montatore di Black Panther: Wakanda Forever, Mike Shawver, ha parlato del film e nello specifico di Chadwick Boseman.

La produzione, ha spiegato, era molto indecisa su come omaggiarlo nel migliore dei modi:

In origine dovevamo chiudere con Shuri al funerale, dissolvere in nero e far partire il logo. A un certo punto volevamo far tenere un discorso ai capi mondiali su quanto T’Challa fosse stato importante. Ma sembrava un po’ troppo, sembrava una divisione in capitoli eccessiva.

Poi ho avuto un’idea: “E se facessimo una cosa folle? Con una transizione dalla faccia di Shuri a Chadwick nel logo Marvel, in modo che appena svanita, appaia lui?“.

Poi abbiamo preso alla lettera le parole di Ramonda, quando ne parla con Shuri accanto al fiume prima che incontrino Namor. Lei spiega che sentiva T’Challa come una mano sulla spalla, come la brezza nell’aria, così abbiamo preso il suono del vento e lo abbiamo messo in sottofondo assieme al logo. Quando lo vedete pensate: “Oh, questo è un momento di silenzio“, ma in realtà si sente il vento, che si riferisce a ciò che si scopre dopo e che torna proprio alla fine.