Black Panther 2 da record su Disney Plus, il miglior esordio streaming di sempre per un film Marvel Studios

Black Panther 2 è arrivato in streaming su Disney Plus da circa una settimana e, nonostante la ben nota ritrosia dei player del settore per quel che riguarda lo svelare numeri, dati e statistiche di visualizzazioni, grazie alle stime di Samba TV è possibile avere un’idea di massima delle performance ottenute dal titolo dei Marvel Studios nei primi cinque giorni di presenza sulla piattaforma.

Stando a Samba TV – che ha un campione di circa tre milioni di smart Tv installate nelle abitazioni statunitensi – Black Panther 2 sarebbe stato visto in ben 2.1 milioni di case. Meglio della pellicola di Ryan Coogler avrebbe fatto solo Thor: Love and Thunder con 2.2 milioni di abitazioni mentre Doctor Strange 2 si sarebbe fermato a 1.5 milioni (come Black Adam della rivale Warner).

Secondo la Disney però, Black Panther 2 ha però ottenuto il maggior numero di ore di visualizzazione nell’arco di cinque giorni di qualsiasi pellicola dei Marvel Studios arrivata in streaming su Disney Plus. La major ha comunicato l’informazione – senza entrare nel dettaglio numerico del tutto – condividendo la grafica ufficiale che trovate qua sotto:

FONTE: Deadline