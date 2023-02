Black Panther 2 secondo il regista sarebbe stato “il peggior film di sempre” senza due scene specifiche

Black Panther 2 è arrivato in streaming su Disney Plus lo scorso primo febbraio dopo aver incassato ben 842 milioni di dollari durante la permanenza nel circuito cinematografico.

In aggiunta al catalogo di Disney Plus, Black Panther 2 è anche acquistabile in Digital HD sui principali store online e, grazie al transcript del commento audio fatto da The Direct presente sulla copia digitale, possiamo scoprire che, secondo il regista del cinecomic Ryan Coogler, se dal montaggio del film fossero state eliminate due scene ben specifiche, sarebbe diventato, a suo dire, “il peggior film di sempre”.

Coogler racconta:

Vi dirò un piccolo e divertente segreto. Abbiamo sperimentato ogni tipo di cosa con questo film. E, a un certo punto, abbiamo provato a levare dal montaggio due scene – quella ambientata alle Nazioni Unite e quella d’azione iniziale con le Dora Milaje. Pensavamo che il film avrebbe funzionato ugualmente perché “Andrà bene anche senza perché X, y e Z!”.

Poi aggiunge:

Ricordo di essere andato a vederlo molto presto, tipo alle 6 di mattina perché volevo vederlo prima di fare il test senza le scene. Lo facciamo partire e, mentre lo guardavo, era il peggior film di sempre, se capisci cosa voglio dire. Pensavo fosse terribile. Mi sono ritrovato in piedi da solo, in sala proiezione, erano le 6,45 o giù di lì, chiamando Nate Moore e tutti gli altri al telefono per dire “È un errore, dobbiamo sistemarlo”. È stato un viaggio per capire quanto fossero importanti queste due scene per far funzionare il film.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate di quello che Ryan Coogler ha detto su Black Panther 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Direct