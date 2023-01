Black Panther 2: una scena eliminata dal film creava un diretto parallelismo con Iron Man

In un’intervista con The Direct, Dominique Thorne ha rivelato il contenuto di alcune scene eliminate da Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE).

Queste riguardano il frangente in cui il suo personaggio, Riri Williams, è tenuto prigioniero assieme a Shuri (Letitia Wright) nel regno sottomarino di Talokan. Le parole dell’attrice:

Molti di quei momenti nella grotta sono stati sicuramente forti, momenti di costruzione del rapporto tra me e Shuri. È stata sicuramente la prima volta che… Ovviamente conosciamo e associamo entrambi i personaggi a un’incredibile quantità di genialità, ma questa è stata, in quella grotta, una sorta di prima volta in cui entrambi hanno capito: “Oh, tu parli la mia lingua. Ok, non devo alterarmi. Non devo smorzare i toni. Possiamo andare dritti al nocciolo del problema“.

Inoltre, nel montaggio iniziale, i due personaggi visitavano il regno notando una particolare tecnologia che decidevano di sfruttare a loro vantaggio. Questo passaggio creava un diretto parallelismo col primo Iron Man, quando Tony Stark, con il pretesto di costruire un missile per un gruppo terroristico, realizza invece la sua tuta di Iron Man e la usa per sfuggire alla prigionia. Ecco cosa sarebbe accaduto in Black Panther 2:

In questo caso, si tratta del fatto che sono stati rapiti e che Shuri ha ottenuto il favore di Namor in quel momento. Quindi, ci sono stati momenti in cui, in realtà, Shuri va a Talokan, e riesce a vedere la città dove anche Riri si unisce a loro, e, mentre stanno facendo questa vista, Riri si accorge che la cosa che li sta alimentando, il Sastun di cui hanno parlato, potrebbe essere usato per aiutarle a fuggire… Da quel momento, i due sfruttano la genialità condivisa e ciò che Riri vede come un’opportunità per costruire e elaborare una strategia per la loro via d’uscita con il pretesto di aiutarli a trovare un modo più efficiente di distribuire il loro potere. Da lì, le due si dedicano a lavorare per loro su questa cosa che dicono di dare loro in cambio della loro vita, ma nel frattempo sottraggono materiali e rifornimenti per organizzare il loro diversivo e uscire da lì. E mentre lo fanno, parlano dello loro esperienze di vita.

Thorne ha poi rivelato che nel film arrivato nelle sale parte dell’audio delle scene tagliate a Talokan è stato utilizzato per il momento, nella parte conclusiva, in cui Shuri e Riri pensano a come sconfiggere Namor.

Vi ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever sarà disponibile in streaming su Disney Plus a partire dal 1° febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle scene eliminate in Black Panther 2 che creava un parallelismo con Iron Man? Lasciate un commento!

FONTE: The Direct