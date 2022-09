Black Panther 2: Shuri, Nakia e Okoye in una nuova immagine promozionale

Tramite Reddit è approdata una nuova immagine promozionale di Black Panther: Wakanda Forever, atteso cinecomic dei Marvel Studios in uscita nelle sale a novembre.

Le protagoniste dell’immagine sono Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) e Okoye (Danai Gurira). La potete vedere qua sotto:

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

FONTE: Reddit