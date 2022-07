Black Panther, Kevin Feige sul San Diego Comic-Con: “L’ultima volta su quel palco, c’era anche Chad con noi”

Durante un’intervista con Entertainment Tonight, Kevin Feige ha parlato della presentazione di Black Panther: Wakanda Forever al San Diego Comic-Con.

Quando al presidente dei Marvel Studios è stato fatto notare che il cast del film ha tenuto vivo lo spirito di Chadwick Boseman, scomparso nel 2020, questi ha risposto:

Assolutamente. Ryan Coogler ha avuto delle parole bellissime durante la presentazione sul fatto di avvertire ancora la presenza di Chad. L’ultima volta che eravamo tutti insieme su quel palco, c’era anche Chad con noi, ed è stato bellissimo.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

