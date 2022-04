In attesa di avere altre notizie riguardo il sequel dila Hasbro ha svelato le immagini delle nuove action figure della serie Marvel Legends dedicate ai protagonisti del primo cinecomic.

Tra i personaggi troviamo Black Panther, Erik Killmonger, Nakia e Shuri.

Trovate le immagini qua sotto:

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022. Come da tradizione per i Marvel Studios, è probabilmente che la troupe si riunirà nei prossimi mesi per le riprese aggiuntive.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

FONTE: ComicBook.com