Durante un’apparizione al The Kelly Clarkson Show ha parlato brevemente di, lodando il lavoro del regista Ryan Coogler.

Ecco le parole dell’attrice:

Devo dare molto credito al nostro regista e sceneggiatore Ryan Coogler, è di un talento incedibile, e ringrazio anche tutti coloro che porta sul set. Ogni persona davanti e dietro la macchina da presa è così in gamba e da il 100% del proprio talento. Lo trovo un posto bellissimo.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022. Come da tradizione per i Marvel Studios, è probabilmente che la troupe si riunirà nei prossimi mesi per le riprese aggiuntive.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.