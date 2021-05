Nel corso di un’intervista con ET ha parlato di, titolo del sequel del film diretto da Ryan Coogler che ha definito “bellissimo”.

L’attore, che abbiamo visto di recente diventare Captain America nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, ha detto sul progetto:

Credo che portare avanti quella eredità sia molto importante. Ci sono un mucchio di attori e attrici fantastiche che possono indossare le effigi della Pantera Nera che adesso si riuniranno facendola continuare a vivere. Sono molto elettrizzato all’idea che mostrino che non si parla solo di Black Panther, ma del Wakanda.

Ha poi parlato della possibilità che Sam faccia un’apparizione nel film:

Ho un visto per il Wakanda, perciò posso andarci quanto voglio. Ho un passaporto, un visto e sono vaccinato, perciò posso andare in Wakanda.

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther: Wakanda Forever come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.