Black Panther: Wakanda Forever, nuove anticipazioni sulla trama dalla clip mostrata alla D23 Expo

Durante il panel dei Marvel Studios alla D23 Expo è stata mostrata anche una clip di Black Panther: Wakanda Forever. Chi era presente ha anticipato che dalle immagini sembra che gran parte della trama sarà costruita intorno al vibranio e al mondo che cerca di capitalizzare la più grande risorsa del Wakanda in assenza del loro ex re. In un’altra scena, inoltre, la regina Ramonda (Angela Bassett) in un’udienza dice agli altri Paesi che Black Panther non c’è più.

Ecco inoltre il cast del film sul palco dell’evento:

Letitia Wright and the cast of Black Panther: Wakanda Forever #D23Expo pic.twitter.com/hzM9RMrfK0 — IGN (@IGN) September 10, 2022

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Murphy’s Multiverse/Twitter/Twitter