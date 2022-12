Black Panther: Wakanda Forever, partita la campagna promozionale per gli Oscar

Black Panther: Wakanda Forever è nei cinema da circa tre settimane e i Marvel Studios hanno ufficialmente dato il via alla campagna promozionale For Your Consideration con l’intento di proporre la pellicola di Ryan Coogler per la corsa agli Oscar 2023.

Qua sotto potete vedere il post Instagram diffuso dallo studio tramite il quale il blockbuster viene spinto come papabile contendente della statuetta per il miglior film.

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà il 12 marzo 2023, e si svolgerà presso il Dolby Theatre nel centro commerciale Hollywood & Highland di Los Angeles. A presentare lo show sarà Jimmy Kimmel.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, dal 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

