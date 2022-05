Non abbiamo ancora alcuna immagine ufficiale da, il cinecomic dei Marvel Studios nei cinema a fine anno. All’uscita del film mancano ancora parecchi mesi, perciò bisognerà attendere diverso tempo prima dell’inizio della promozione, ma intanto nelle ultime ore i fan sono stati scossi da un primo presunto concept (decisamente sfocato) di Namor, come riportato da The Direct

Sono mesi che si vocifera del coinvolgimento del noto personaggio Marvel, e il concept a seguire ci regala un primissimo sguardo a quello che potrebbe essere il suo aspetto nel film, che quindi dovrebbe essere molto vicino a quello dei fumetti.

RUMOR: Our first possible look at Namor in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER! 🔱 (via: @TheDenofNerds) pic.twitter.com/FXaeXy18dj — Black Panther 2 News (@bpanthernews) May 22, 2022

Qui trovate anche una rielaborazione del suo aspetto:

And this is how MCU Namor looks like https://t.co/9bjNO0zFwN pic.twitter.com/KQwMCyNUBT — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 22, 2022

Durante un’intervista con Variety in occasione di una cena per la Kering Women in Motion al Cannes Film Festival, Letitia Wright ha poi parlato del film:

Sarà un grandissimo omaggio a Chadwick Boseman, e pienissimo di cose emozionanti. Non vedo l’ora che sia novembre e che possiate vederlo!

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.