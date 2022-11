Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Smith difende dalle critiche la sua commossa reazione al film

Kevin Smith è stato costretto a difendere pubblicamente la sua reazione, molto emozionale e commossa, a Black Panther: Wakanda Forever, la nuova pellicola dei Marvel Studios arrivata nelle sale un paio di settimane fa.

Ospite del podcast Your mom’s house, Kevin Smith si è dovuto difendere dalle critiche ricevute online per via di come ha esternato le sue opinioni su Black Panther: Wakanda Forever.

Il regista e sceneggiatore spiega:

Ho pianto per tutta la mia vita anche per ragioni fo**utamente orribili. Ma quando stai guardando un film e c’è un momento che AWWW, c’è questo momento nei crediti finali di Black Panther in cui tutto diventa così emozionale perché Chadwick Boseman è morto e tutto questo è come intessuto alla storia stessa. La scena mid-crediti è così potente, ben fatta ed emotivamente appagante che avrebbero anche potuto proporla a parte come l’intero film e farmela pagare il doppio e avrei pensato “Questo il il film più fo**utamente bello che ho visto”. Un sacco di tempo fa ho cominciato a scattare mie foto quando piangevo postandole. L’ho fatto una volta e le persone hanno risposto molto positivamente alla cosa. Altri erano come innervositi e avevano quest’attitudine da “Sei un uomo adulto, cosa stai facendo?”. Se non ricordo male ho pianto con Captain Marvel. È una specie di tradizione. Lo faccio sempre ed è diventata così stereotipato che l’altro giorno, dopo Wakanda Forever, ne ho postata una e alcuni tweet erano all’insegna del “Questo dev’essere un account parodia di Kevin Smith perché è troppo sul pezzo”. Si è beccato trentamila like e sono stato trending per 24 ore consecutive, le persone mi stavano facendo a pezzi. Fondamentalmente erano infastiditi dal fatto che avevo pianto con quello che loro chiamano un film per bambini.