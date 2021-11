Le riprese disono state interrotte temporaneamente a causa della gravità dell’infortunio occorso a Letitia Wright sul set del film.

Secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter, l’infortunio è avvenuto ad agosto, mentre l’attrice stava girando una scena d’azione utilizzando attrezzature e cavi in location a Boston. All’epoca, i Marvel Studios dissero che l’incidente non avrebbe causato modifiche ai piani di lavorazione del film. L’attrice da allora si è spostata a Londra, dove è rimasta da allora. Nel frattempo la produzione ha girato le scene in cui non figurava Shuri, il personaggio da lei interpretato e molto amato dai fan (e il cui ruolo verrà ampliato dopo la morte del protagonista del primo film, Chadwick Boseman). Due mesi sono passati, e a questo punto Ryan Coogler ha girato tutte le scene possibili senza di lei, e che ora la produzione è costretta a fermarsi per riorganizzarsi: lo stop inizierà nel weekend del Ringraziamento e durerà tutte le vacanze di Natale, le riprese incominceranno nuovamente all’inizio del 2022.

Un portavoce di Letitia Wright ha dichiarato:

Letitia è a Londra da settembre dove si sta riprendendo da un infortunio avvenuto sul set di Black Panther 2, e non vede l’ora di tornare al lavoro all’inizio del 2022. Letitia vi chiede gentilmente di averla nelle vostre preghiere.

L’uscita del film era stata rinviata dall’8 luglio 2022 all’11 novembre 2022 e a questo punto non dovrebbe variare ulteriormente.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne. Il film non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.