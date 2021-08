Come annunciato tempo fa da Kevin Feige , le riprese disono in corso in Georgia, ma a breve la produzione si sposterà a Worcester, nel Massachusetts, non distante da Boston. E proprio a Boston verranno girate alcune scene, in particolare presso il MIT, il Massachusetts Institute of Technology: voci insistenti da tempo affermano chefarà il suo debutto nel film, e le riprese al MIT potrebbero confermarlo.

Nel frattempo, però, arrivano le prime immagini da Worcester dove sono stati convogliati veicoli militari e della polizia per le riprese in esterni della settimana prossima (per cui aspettiamoci diverse foto dal set). Sui furgoni si può leggere una scritta che indica che il leasing è intestato a Marvel Film Productions LLC.

Looks like more movie filming in downtown #Worcester in the works. Commercial Street. #BlackPanther pic.twitter.com/jr15bhD2eT — telegramdotcom (@telegramdotcom) August 17, 2021

Black Panther: Wakanda Forever uscirà l’8 luglio 2022. Il film non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!