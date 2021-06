Dopo le voci di corridoio di inizio anno, si torna a parlare della possibilità chefaccia il suo debutto in, presto in fase di riprese.

La notizia arriva da The Illuminerdi, secondo cui il personaggio sarà interpretato da Tenoch Huerta, star di Narcos: Mexico.

Accanto a lui, aggiunge il sito, ci saranno anche Namora, cugina di Namor, e Attuma, un guerriero nomade nemico di Namor che crede di essere destinato a regnare su Atlantide.

Per il momento, trattandosi di voci di corridoio, vi invitiamo ad attendere comunicazioni ufficiali.

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther: Wakanda Forever come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.