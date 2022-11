Black Panther: Wakanda Forever, la Marvel svela un poster dedicato alla nuova Pantera Nera

I Marvel Studios hanno atteso la fine del proverbiale secondo weekend, come da ormai storica indicazione dei Fratelli Russo, per svelare l’identità della nuova Pantera Nera in Black Panther: Wakanda Forever, e l’ha fatto in grande stile.

Ecco infatti arrivare online una locandina nuova di zecca del film di Ryan Coogler, che raffigura Shuri (Letitia Wright) nei panni dell’iconico eroe del Wakanda, raccogliendo il testimone di T’Challa (Chadwick Boseman). Potete vedere il poster qui sotto!

