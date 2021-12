Ora l’Hollywood Reporter conferma alcuni dettagli, e cioè che le riprese non ripartiranno prima della fine di gennaio, quando sul set ad Atlanta tornerà proprio Letitia Wright. Uno stop durato quindi diverse settimane, durante le quali possiamo immaginare che Coogler abbia lavorato a un pre-montaggio, approfittando eventualmente del tempo a disposizione per sistemare alcuni aspetti sui quali ci si sofferma spesso solo a riprese concluse, fissando poi delle riprese aggiuntive.

Alcune settimane fa le riprese disono state costrette a interrompersi a causa dell’infortunio subito da Letitia Wright nel mese di agosto, quando l’attrice si è fatta male mentre stava girando una scena d’azione utilizzando attrezzature e cavi in location a Boston. All’epoca i Marvel Studios dissero che l’incidente non avrebbe causato modifiche ai piani di lavorazione, ma successivamente l’uscita del film è stata rinviata a novembre 2022, Wright si è spostata a Londra per guarire da una brutta frattura alla spalla e “diversi effetti collaterali” e nel frattempo la produzione ha girato le scene in cui non figurava Shuri, il personaggio da lei interpretato. Infine, Ryan Coogler ha fermato la produzione.

Scritto da Coogler assieme a Joe Robert Cole, Black Panther: Wakanda Forever vedrà nel cast, assieme a Letitia Wright, anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne. Il film non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.

