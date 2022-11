Black Panther: Wakanda Forever, la spiegazione della scena post-credit

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Black Panther: Wakanda Forever è finalmente uscito nei cinema italiani: il cinecomic dei Marvel Studios, diretto da Ryan Coogler, rappresenta sia un grande omaggio allo scomparso Chadwick Boseman che un nuovo tassello nel contesto sempre più ricco dell’Universo Cinematografico Marvel, lanciando nuovi personaggi come, per esempio, Namor. E come sempre, è bene rimanere seduti nella poltroncina del cinema anche durante i titoli di coda di Wakanda Forever…

Quante scene post credit ha Black Panther: Wakanda Forever?

Solitamente i film Marvel hanno alcune scene nei titoli di coda (una in mezzo e una alla fine), ma Wakanda Forever nel presenta solo una, alla fine della prima canzone di Rihanna, ed è piuttosto lunga. È una scena molto importante perché si ricollega a un’affermazione che fa la Regina Ramonda, rivolgendosi a Shuri, nel primo atto. La regina esclama: “C’è una cosa che non ti ho detto su tuo fratello T’Challa,” per poi essere interrotta dall’arrivo improvviso di Namor.

Recentemente, il produttore Nate Moore ha spiegato che “Stavolta la scena sarà solo una. Il peso di questo film è differente, e anche il suo tono. Abbiamo pensato che il finale è talmente poetico che inserire un’altra scena alla fine dei titoli di coda sarebbe stato incoerente con il tono dei film. Era capitato anche con Avengers: Endgame, e per lo stesso motivo non ci è sembrato che questo film avesse bisogno di un’altra scena”.

Alla fine dei titoli di coda, poi, compare la scritta “Black Panther tornerà”.

La descrizione della scena nei titoli di coda

Shuri (Letitia Wright) si trova ancora sulla spiaggia, ad Haiti, e sta piangendo. Dietro di lei vediamo comparire Nakia (Lupita Nyong’o). Assieme a lei c’è un bambino. “Shuri, possiamo venire?” chiede Nakia. “Questo è mio figlio, Toussaint. Toussaint, lei è la tua zietta, Shuri”. Il bambino si rivolge alla ragazza e la saluta. Shuri è visibilmente commossa. Nakia continua: “Noi volevamo che il bambino crescesse in questo posto, lontano dalla pressione del trono”. E poi guarda Toussaint: “Tuo padre, il tuo baba, ci aveva preparati alla sua morte, vero? Ma non voleva che andassimo al suo funerale. Pensava non fosse ancora il momento giusto. Ma anche noi da qui abbiamo celebrato la sua morte.” Shuri è sconvolta: “L’ha conosciuto, mia madre?” “Certo,” risponde Nakia. “Piacere di conoscerti,” risponde Shuri al bambino, che replica “piacere mio!” “Toussaint è un nome bellissimo, evoca una grande storia.” “Grazie, anche il tuo è forte… credo!” esclama il bambino, e sorride. “Mamma dice che sai mantenere un segreto, è vero?” E Shuri risponde: “Sì, certo che so mantenere un segreto…” “Toussaint è il mio nome haitiano. Il mio nome è Principe T’Challa, figlio di Re T’Challa.” Shuri scoppia a piangere, ma sono lacrime di gioia.

Ricordiamo che nei fumetti il figlio di T’Challa è Azari T’Challa, figlio avuto da Re T’Challa e la mutante Ororo Monroe (Tempesta). L’età molto giovanile del bambino ci lascia immaginare che la sua introduzione sia dovuta a un payoff emotivo più che alla necessità di presentare la prossima Pantera Nera dopo Shuri, almeno non nell’immediato futuro.

Trovate tutte le informazioni su Black Panther: Wakanda Forever nella nostra scheda.