Black Panther: Wakanda Forever, ecco una scena tagliata con Martin Freeman

Gizmodo ha pubblicato in esclusiva una scena tagliata da Black Panther: Wakanda Forever con protagonista Martin Freeman.

La sequenza ha per protagonista Everett Ross in missione segreta e avrebbe dovuto essere ambientata dopo che Namor porta Shuri sul fondo dell’oceano e prima che Nakia entri in gioco per salvarla. Ross doveva essere incaricato di entrare alla NSA e rubare il computer di Riri.

Potete ammirarla qui di seguito:



Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. Dal primo febbraio sarà disponibile anche in streaming su Disney Plus.

Che ne dite di questa scena tagliata da Black Panther 2? Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!