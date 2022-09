Black Panther: Wakanda Forever, un set LEGO anticipa una grande sequenza action

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Non manca moltissimo all’uscita nelle sale dell’atteso cinecomic Marvel Black Panther: Wakanda Forever. E come da prassi stanno approdando in rete dei materiali fotografici e non sul vario merchandise del progetto.

In questo caso su Instagram sono state pubblicate un paio di foto di un set LEGO chiamato “War on The Water” che comprende i personaggi di M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira), Black Panther insieme anche a Ironheart (Dominique Thorne) nell’armatura MK II e Re Namor (Tenoch Huerta).

Il set ripropone quella che sembra essere una grande scena d’azione che abbiamo intravisto anche nell’ultimo trailer

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

