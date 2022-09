Black Panther: Wakanda Forever, Shuri e la regina in una nuova foto, la domanda al centro del film

L’uscita di Black Panther: Wakanda Forever si avvicina, e come abbiamo visto Empire Magazine ha dedicato la copertina del nuovo numero (“l’emozionante storia di un film impossibile”) al blockbuster dei Marvel Studios.

Dopo le copertine oggi vi mostriamo una nuova immagine dal film con protagoniste Shuri e la regina Ramonda:

Il regista ha spiegato che al centro del c’era una domanda fondamentale: “Come si va avanti dopo ostacoli che sembrano insormontabili?“.

Dopo la morte di Chadwick Boseman, ha spiegato, tutto il cast ha sentito l’esigenza di fare squadra e unirsi più che mai: “Questo gruppo è più una band che un cast, Chad era il nostro cantante. Per me quindi si è trattato di trovare una canzone che potessero cantare tutti“.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever vede nel cast anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.