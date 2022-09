Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta sul suo Namor: “Disposto a tutto per proteggere il suo popolo”

In occasione del D23 Expo, Tenoch Huerta ha parlato di Namor in Black Panther: Wakanda Forever, il film Marvel in arrivo a novembre.

L’attore ha spiegato che il suo personaggio sarà disposto a tutto:

Trascorre tutto il tempo a proteggere il suo popolo. Se ne occupa lui ed è disposto a tutto per proteggerle, anche a superare i suoi limiti.

L’attore ha poi spiegato che adora i suoi colleghi:

Siamo tutti come una famiglia, ma sullo schermo devo spaccargli il culo.

Tenoch confirms he will be kicking ass is #BlackPantherWakandaForever. pic.twitter.com/uW6aHqyFFv — Namor News 🔱 (@NamorNews) September 11, 2022

Con il LA Times ha poi ribadito:

Vedrete [Namor e i Wakandiani] in… conflitto. Non andiamo d’accordo, anche se alla fine hanno molto più in comune di quanto pensano. Il film ritrae un po’ quello che sta succedendo qui negli Stati Uniti, secondo me, tra tutte le minoranze in questo paese. Credo che a un certo punto dovremo unirci e fare la differenza.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.