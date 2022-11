Black Panther: Wakanda Forever influenzato da Terminator 2, Ryan Coogler spiega come

Il regista e sceneggiatore Ryan Coogler ha spiegato come Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios in uscita il prossimo 9 dicembre nei cinema, sia stato influenzato da Terminator 2 – il giorno del giudizio, il capolavoro del 1991 diretto da James Cameron.

Coogler spiega che la grande ispirazione esercitata su Black Panther: Wakanda Forever da Terminator 2 si esercita nella costruzione di una narrativa nella quale vengono proposti e raccontati “due personaggi che vogliono la stessa cosa, ma che cercano di ottenere ciò che vogliono seguendo percorsi differenti per via di quello che sono e di quello che li ha plasmati” aggiungendo anche:

Terminator 2 è stata una notevole fonte d’ispirazione per questo film. Alla grande. Pensi a quello che vuole il T-1000 e a quello che vuole il robot di Arnold Schwarzenegger. Entrambi vogliono John Connor ma il T-1000 vuole ucciderlo, mentre il personaggio di Arnold Schwarzenegger vuole proteggerlo. Il film si basa su quello. Lo guardo così e cerco di trascorrere del tempo con loro. Non troppo, se capisci quello che intendo. Ma abbastanza da capire da dove arrivano e da prendere per autentiche le loro minacce.

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

In “Black Panther: Wakanda Forever,” dei Marvel Studios, la regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte di re T’Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda. Oltre all’esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta, il film vede la partecipazione di Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.