Black Panther: Wakanda Forever, il produttore parla del “terribile” incidente di Letitia Wright

In occasione di un confronto con altri produttori per l’Hollywood Reporter, Nate Moore ha parlato delle sfide legate a Black Panther: Wakanda Forever, parlando dell’incidente che ha costretto Letitia Wright a una pausa forzata dalle riprese.

Come raccontato da Moore, nonostante non siano chiare le dinamiche, c’è stata molta paura:

Il momento più spaventoso è stato in realtà quando Tish (Letitia Wright) si è infortunata […] Ho ricevuto una chiamata nel bel mezzo della notte ed è stato terrificante, perché non riguardava più il film, ma una persona, una persona che conoscevo da anni. Da produttore ti senti responsabile per tutti coloro che fanno parte del cast e della troupe e ti senti responsabile per averla messa in quella posizione.