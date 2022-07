Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke mette in guardia i fan sulle aspettative

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Winston Duke, interprete di M’Baku nei film di Black Panther, ha messo in guardia i fan sulle loro aspettative per Wakanda Forever.

Stando all’attore, il film sarà molto diverso dal primo:

Credo sia importante abbandonare ogni aspettativa sul fatto che questo film sarà come il primo Black Panther. [Wakanda Forever] sarà un film a parte, la storia è cambiata, si è voluta, così come gli altri personaggi e il Wakanda stesso. Anche io ho dovuto abbandonare tutte le mie aspettative.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

