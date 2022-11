Black Panther: Wakanda Forever, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Ryan Coogler (LEGGI LA RECENSIONE), sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico – ad oggi ha incassato 561 milioni di dollari (fonte: box office mojo).

Proprio per questa ragione, il filmmaker ha deciso di ringraziare i fan pubblicando una toccante lettera in cui possiamo leggere quanto segue:

Grazie.

Grazie a tutte le persone che hanno comprato in anticipo il biglietto accampandosi fuori dai cinema nel week-end di apertura. Grazie a chi è andato a vederlo con la propria famiglia, portando al cinema sia i membri più giovani che quelli più anziani. A quelli che hanno organizzato proiezioni e afterparty, a quelli che hanno affittato i cinema per la propria comunità e i propri amici. A voi che l’avete già visto più volte incoraggiando le altre persone a guardarlo. Il nostro film è più lungo di due ore e mezza per cui grazie per aver resistito ad andare in bagno. Il nostro film ha sei lingue differenti, per cui grazie per aver resistito coi sottotitoli. E poi il nostro film tocca questioni come l’inevitabile emozione umana del dolore. Grazie per esservi aperti al viaggio emozionale di questo film. Abbiamo fatto qualcosa per onorare il nostro amico, che era un gigante della nostra industria, ma abbiamo anche realizzato un film da godere al cinema insieme ad amici, familiari e sconosciuti. Qualcosa che potesse essere citato e discusso. Dibattuto. Qualcosa che potesse far sentire le persone toccate sia fisicamente che emotivamente. Il cinema è un mezzo che non potrebbe esistere senza il pubblico e, per questo, vi ringrazio per dare un senso e uno scopo alla mia professione, per questo sfogo emotivo. Non vedo l’ora di raccontarvi altre storie in futuro.