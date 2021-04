Ottimi risultati per l’ultimo trailer di, il cinecomic Marvel conche non arriverà più nei cinema a maggio come inizialmente previsto, ma ilsia al cinema (anche in Italia) che su Disney+ con accesso VIP.

Come scrive l’Hollywood Reporter, il trailer ha superato le 70 milioni di visualizzazioni in 24 ore, sorpassando i risultati del secondo trailer di ben 13 milioni di visualizzazioni, a riprova che c’è molta attesa per il titolo Marvel.

Solitamente i numeri per ogni trailer di un film sono sempre decrescenti, ma in questo caso c’è stata un’eccezione. Il terzo trailer di Black Widow ha così superato i secondi trailer di Black Panther (48 milioni), Ant-Man and the Wasp (52 milioni), ma anche i primi sguardi a WandaVision (53 milioni), Loki (36 milioni) e The Falcon and the Winter Soldier (20.3 milioni).

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios Black Widow arriverà il 9 luglio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane e su Disney+ con Accesso VIP.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.