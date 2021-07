In una recente intervista , Kevin Feige ha parlato di, attesissimo cinecomic con protagonista Scarlett Johansson in arrivo nelle sale italiane il 7 luglio.

Il presidente dei Marvel Studios ha parlato dei riferimenti tra un film e l’altro, spiegando che Black Widow citerà direttamente un momento di Avengers:

Quando hai un personaggio come Natasha Romanoff, che è nell’UCM da più di 10 anni, praticamente tutto diventa un easter egg. Quasi ogni battuta, ogni riferimento alla storia è stato citato in passato. Nello specifico c’è una scena in Avengers in cui Loki è dietro il vetro dell’Helicarrier e rinfaccia a Natasha una serie di cose. Molte di quelle cose appartengono al suo passato che non conoscevamo a che conosciamo direttamente in questo film.