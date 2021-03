ha pubblicato su Instagram una nuova foto di, il cinecomic diretto da Cate Shortland che vedrà Scarlett Johansson di nuovo nei panni dell’iconico personaggio.

Potete vederla direttamente qua sotto:

In occasione di una riunione con gli investitori che si è svolta qualche giorno fa, l’amministratore delegato della Disney Bob Chapek ha confermato i piani dello studio di far uscire Black Widow al cinema il 7 maggio. Contrariamente alla Universal, che ha deciso di far slittare di un mesetto la release di Fast & Furious 9, dalla fine di maggio alla fine di giugno, la Disney a quanto pare resterà ancorata alla data stabilita ormai da tempo. Un segnale di fiducia verso la ripartenza del settore negli Stati Uniti e, resumibilmente, per la massiva campagna vaccinale messa in moto dalle autorità statunitensi.

“So che i fan Marvel non vedo l’ora di poter ammirare questo film da molto tempo e vi giuro che ne varrà la pena” ha dichiarato il CEO Bob Chapek.

Il film sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

Restando in tema Marvel Studios, questo venerdì partirà The Falcon and the Winter Soldier, chiaramente in esclusiva su Disney+. Come già accaduto con WandaVision, commenteremo la puntata in una live ricca di spoiler sul nostro canale Twitch. Il primo appuntamento è per sabato 20 marzo alle ore 12!