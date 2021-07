Alla premiere diil presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato del debutto del cinecomic di Cate Shortland, da oggi nei cinema italiani.

Keige ha risposto a una domanda sui possibili effetti del Covid-19 sul film, precisando che c’è stato solamente un piccolissimo cambio di rotta rispetto alla programmazione della Fase 4 dell’UCM:

C’è un easter egg che doveva essere prima in Black Widow e poi in The Falcon and the Winter Soldier, ma a causa della pandemia c’è stato un cambio di programma, ed è stata l’unica cosa della Fase 4 cambiata. Perciò per i fan di Falcon and the Winter Soldier, c’è qualcosa in serbo per voi in questo film.