L’embargo è finito: le recensioni disono uscite, a pochi giorni dal lancio globale del nuovo film dei Marvel Studios, il ventiquattresimo e soprattutto il primo ad arrivare al cinema da ben due anni.

Noi di BadTaste.it abbiamo pubblicato poco fa la nostra recensione, che inizia così:

Anche Vedova Nera ha la sua “familia” cinematografica, cioè la banda eterogenea per provenienza, carattere e caratteristiche che costituisce il nucleo al centro del film. La “familia” cinematografica è un concetto canonizzato anni fa da Fast & Furious e da lì imitato da tutti. È la maniera in cui un franchise continua ad inserire personaggi e accrescere la sua grandezza quantitativamente senza cambiare le dinamiche interne del gruppo (caratterizzato da linee comiche, affetti e soprattutto senso d’appartenenza ad una comunità come dimostrato dall’addio filmico a Paul Walker ). Sono una “familia” gli Avengers (e nel film è spiegato a chiare parole) e adesso esploriamo l’altra “familia” di Vedova Nera, che poi è effettivamente la sua famiglia, o almeno quella che le hanno detto essere la sua famiglia per anni. Come fossero Gli Incredibili , tutti insieme vivono una grande avventura su una remota base del villain.

Anche il nostro Mirko D’Alessio ha avuto l’opportunità di vedere il film, e questa è la sua reazione sui social:

Il terzo atto meritava un po’ più di attenzione, così come l’antagonista, eppure tra mistero, sorprese e strizzate d’occhio ai fan Marvel (ce n’è una bellissima ad Avengers che non tutti potrebbero ricordare), Black Widow è un’esperienza che consiglio di vivere sul grande schermo (se possibile).

Il punteggio su RottenTomatoes è già stato rivelato, ed è decisamente fresh: su 75 recensioni (aumenteranno nei prossimi giorni), attualmente l’84% è positivo, con un voto medio di 7.2/10.

Vi proponiamo quindi la nostra selezione di tali recensioni:

BBC – Forse non stupirà nessuno che il film intrattenga e sia pieno d’azione. Potrebbe però essere l’ultimo film in stile Avengers a farlo.

The Playlist – Black Widow dà l’impressione, per due ore, di avere qualcosa di significativo da dire sui numerosi temi che affronta e su queste persone distrutte. […] Purtroppo non riesce a rendere onore a queste idee in maniera soddisfacente, e il suo finale sembra anticlimatico.

Screen International – Black Widow sembra un’occasione persa: un segnaposto carico d’energia nell’Universo Cinematografico Marvel che serve a trattenere il pubblico in attesa di un’avventura più grande e ricca.

Perri Nemiroff – Black Widow incontra l’immensa sfida di arricchire il passato e il futuro del personaggio, funzionando anche come un’esperienza autonoma.

New York Post – Non sembra il classico film dell’Universo Cinematografico Marvel. Mi ha ricordato i numerosi film di James Bond in cui 007 si ribella e scorazza in varie città del mondo in cerca della vendetta del giorno.

The Hollywood Reporter – Questo film autonomo si dimostra un veicolo stellare per la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, a cui viene dato un supporto di altissimo livello da Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

Indiewire – Al suo meglio, Black Widow è una pausa benvenuta dalla macchina transmedia ultra-scriptata che guida le più grandi scommesse dei franchise Disney, e arriva quasi a invitarti di dimenticarti cosa ci sia realmente in ballo.

USA Today – Black Widow è un film supereroistico autonomo molto forte, che però dà l’impressione di essere arrivato sia in tempo che troppo tardi.

Variety – Scarlett Johansson è protagonista di un film Marvel autonomo più realistico e profondo del tipico film supereroistico.

The Wrap – Il film offre uno sguardo aggiuntivo nel passato torturato del personaggio, ma l’effetto travolgente è quello di un passaggio di testimone.

Washington Post – Black Widow dà la sensazione di essere, in contemporanea, sia troppo che troppo poco.

AV Club – Forse il casting è la forza principale di questo mega franchise, e ciò che può sembrare la classica dinamica d’azione del film viene aiutata grandemente dall’arrivo di questi nuovi volti.

Los Angeles Times – Come la stessa giovane Natasha, Black Widow sembra sia stato programmato per sottomettersi – e avere poca possibilità di vivere e respirare prima di finire all’improvviso.

The Guardian – Per i fan di Black Widow e chiunque altro, quest’episodio è molto divertente e Harbour potrebbe davvero ottenere uno splendido spin-off tutto per sé.

Empire Magazine – Non ci sarebbero dovuti volere 11 anni per far sì che Vedova Nera avesse il suo film. Ma grazie ad alcune nuove dinamiche tra i personaggi e alcuni bei colpi di scena, la Marvel le ha finalmente reso giustizia.