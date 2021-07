Mentre, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Cate Shortland e interpretato da Scarlett Johansson, continua a creare qualche “grattacapo” alla Disney in materia di rapporti con gli esercenti cinematografici, online continuano ad arrivare dei curiosi dettagli sulla lavorazione del film.

Lo sceneggiatore Eric Pearson, che già qualche giorno addietro ha avuto modo di specificare cosa sia accaduto al cammeo di Tony Stark che, mesi e mesi fa, veniva dato per certo (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ha spiegato a IGN che la sceneggiatura del lungometraggio stava per proporre un riferimento a Doctor Doom, o Dottor Destino se preferite.

Lo sceneggiatore ha rivelato che, per un certo periodo, lo script della pellicola conteneva un riferimento alla Latveria, la nazione fittizia dell’Europa dell’Est in cui risiede Victor Von Doom (della quale è anche monarca, al netto di svariate detronizzazioni). Come i conoscitori del mondo Marvel ben sanno, la Latveria è collocata fra le nazioni reali dell’Ungheria, della Serbia, e della Romania, ma confina anche con l’altrettanto fittizia Symkaria, la patria di Silver Sable.

Potrei aver inserito un riferimento alla Latveria. Potrei, ma non lo so e, in ogni caso, non è durato per troppo tempo. Cerco sempre d’infilare la Latveria da qualche parte. È una di quelle cose per le quali vorresti essere il primo a citarla su Instagram o da qualche parte.

BLACK WIDOW: LA SINOSSI

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!