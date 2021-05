Leggi anche: Black Widow guida la classifica in un sondaggio sui film che la gente preferirebbe vedere in sala e non in streaming

In una recente intervista con The Playlist , O-T Fagbele ha parlato di– nei cinema italiani dal 7 luglio – e nello specifico del suo personaggio che è apparso decisamente poco nei materiali promozionali.

Ecco le parole dell’attore:

Interpreto un personaggio di nome Mason. È molto forte, perché è un personaggio come Q in James Bond, o come Alfred in Batman, che aiuta la missione di Vedova Nera fornendole tutto ciò di cui hai bisogno. Ma a differenza che con Q e Alfred, tra loro c’è una certa energia che si avverte e che ti fa pensare: “Si parla solo di affari o c’è qualcos’altro?”. È una dinamica interessante quella tra questi due personaggi. Non direi sia troppo divertente, perché [Mason] ha anche un lato oscuro, ma non posso dire troppo.

L’attore non si è sbilanciato troppo, ma sull’eventualità di apparire in altri progetti Marvel ha detto che “c’è la possibilità di far crescere questo personaggio“.

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 luglio e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, la pellicola arriverà nei cinema il 7 luglio e poi su Disney+ sempre con accesso VIP due giorni dopo.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!