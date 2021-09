Lo scorso luglio abbiamo scoperto che dopo una lunga ricerca, i Marvel Studios hanno finalmente trovato il regista di, il cinecomic Marvel con protagonista

Si tratta di Bassam Tariq, regista di una serie di corti e documentari che ha debuttato alla regia l’anno scorso con Mogul Mowgli, pellicola con Riz Ahmed.

In una recente intervista, Tariq ha confermato l’ingaggio:

Non credevo che [Blade] avrebbe avuto il via libera, in tutta onestà. È un onore e un privilegio, ma sono qui per servire Stacy Osei-Kuffour, l’incredibile sceneggiatrice. È una presenza fenomenale e una forza della natura. Non posso dire nulla, ma sono così emozionato per quello che stiamo facendo.