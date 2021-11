Primo nuovo ingresso in, il cinecomic Marvel con protagonistache sarà girato l’anno prossimo.

Si tratta, come annuncia THR, di Delroy Lindo, che al momento possiamo vedere su Netflix in The Harder They Fall. Non ci sono anticipazioni sul ruolo, ma il giornale riporta che le riprese partiranno in “tarda estate 2022”.

Bassam Tariq, regista di una serie di corti e documentari che ha debuttato alla regia l’anno scorso con Mogul Mowgli (con Riz Ahmed), dirigerà la pellicola.

Blade vedrà Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film vietati ai minori. L’attore protagonista aveva già avuto modo di sottolineare il suo fascino per una storia più cupa, ma questo potrebbe prescindere dal visto censura che otterrà il film visto Kevin Feige ha lasciato intendere che sarà un PG-13. Osei-Kuffour (autrice di Watchmen) sarà sceneggiatrice.

Di recente Mahershala Ali ha parlato del suo debutto nell’Universo Marvel visto che ha prestato la voce per la scena dei titoli di coda di Eternas:

È stato bellissimo poterlo fare, ma è stato spaventoso. Perché, insomma, si trattava di parlare prima ancora di arrivare sul set. Sono molto preciso sulle mie scelte, come quasi tutti gli attori, perciò dover fare delle scelte – anche se solo con una battuta a voce – così presto, mi ha messo un po’ d’ansia. E ha reso vero il mio lavoro e mi ha fatto capire: “Ok, sta succedendo”, è stato emozionante.

Le riprese dovrebbero partire l’anno prossimo. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!