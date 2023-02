Blade: Kevin Feige conferma quando inizieranno le riprese

Dopo una battuta d’arresto l’anno scorso, quando ha perso il regista Bassam Tariq a settembre, il nuovo Blade dei Marvel Studios che vedrà Mahershala Ali come protagonista è quasi pronto a partire. A rimpiazzare Tariq, come noto, è arrivato Yann Demange, ma nel mentre la produzione del cinecomic è dovuta necessariamente slittare, causando anche un rinvio della data di uscita, dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024.

In una recente intervista Entertainment Weekly, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che il film è tornato in carreggiata e che le riprese partiranno tra fine aprile e inizio maggio:

Sta andando bene. Il nostro regista Yann [Damange] è ad Atlanta proprio ora. Le riprese inizieranno nel giro delle prossime 10 settimane.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nel cast anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old).

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!