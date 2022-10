Blade: ecco perché il regista di Licantropus non dirigerà il film

Nei giorni scorsi, mentre il compositore Michael Giacchino esordiva alla regia di un progetto Marvel con lo speciale dal titolo Licantropus disponibile in esclusiva streaming su Disney Plus, sono arrivate notizie preoccupanti per l’agenda di lavorazione di alcuni importanti progetti cinematografici della Casa delle Idee, dalla sospensione delle riprese di Blade (ECCO TUTTI I DETTAGLI) al rinvio dell’uscita del cinecomic poc’anzi citato nonché di Deadpool 3, Fantastic 4 e Avengers: Secret Wars.

Blade, che doveva essere diretto da Bassam Tariq, si trova attualmente senza un regista e considerata la “vicinanza tematica” a Licantropus, in un’intervista è stato chiesto al compositore Michael Giacchino se abbia voglia di dirigere anche un eventuale lungometraggio come quello che vedrà Mahershala Ali come protagonista. A quanto pare è qualcosa di praticamente impossibile:

Voglio specificare che adoro Blade e credo sia un personaggio davvero straordinario. Uno dei miei preferiti. Ma penso che sia un processo già in movimento, io stesso sono già in movimento su altre cose e… voglio dire… dal punto di vista delle tempistiche sarebbe una cosa un po’ folle. Sai, desidero davvero che possa essere un film grandioso. Deve esserlo perché quel personaggio lo merita davvero. Ma sì, ora come ora, è impossibile

Insomma, malgrado l’amore provato da Giacchino verso il personaggio Marvel in questione, la sua agenda lavorativa non gli consentirebbe di accettare un incarico del genere.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nel cast anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old) ed è possibile che anche Kit Harington faccia un’apparizione dopo quanto accaduto nella scena dei titoli di coda di Eternals.

