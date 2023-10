Blade Runner, la pellicola del 1982 diretta da Ridley Scott ispirata al romanzo di Philip K. Dick “Il cacciatore di androidi” è unanimemente considerata come un capolavoro del cinema e uno dei lavori meglio riusciti del regista inglese.

Eppure, come spesso accaduto nella storia del cinema, inizialmente Blade Runner non venne compreso pienamente né dal pubblico, che non accorse in massa nelle sale, né dalla critica che lo accolse in maniera alquanto polarizzata.

In una chiacchierata fatta con TotalFilm per la promozione stampa di Napoleon, il regista ha ricordato la sua esperienza con Blade Runner dedicando anche un “dolce pensiero” a chi, al tempo, aveva criticato il film.

[Le riprese di Blade Runner, ndr] sono state un’esperienza molto negativa per me. Avevo partner orrendi. Partner finanziari che mi uccidevano ogni giorno. Ero stato molto bravo nella gestione della società e sapevo che stavo creando qualcosa di davvero molto speciale. Quindi non avrei mai accettato un no come risposta. Ma loro non capivano cosa avevano fra le mani. Immagina di lavorare a un film. Lo giri, lo monti e lo mixi. E a metà strada tutti dicono che è troppo lento. Devi imparare, come regista, a non ascoltare nessuno. Sapevo che stavo plasmando qualcosa di davvero molto speciale. Ed ora è uno dei film di fantascienza più importanti mai realizzati da cui traggono ispirazione tutti. Ogni dannato film.

Poi continua:

Non rivedevo Blade Runner da 20 anni. Davvero. Ma l’ho appena rivisto. E non è lento. Le informazioni che ti vengono presentate sono così originali e interessanti, parlano di creazioni biologiche e di estrazione mineraria fuori dal mondo, cosa che, in quei giorni, dicevano essere assurda. Quindi (a chi l’aveva criticato, ndr.) dico, vaffanc**o.

Riflettendo su una storica stroncatura, quella della ben nota critica cinematografica Pauline Kael (scomparsa il 3 settembre del 2001) pubblicata illo tempore sul New Yorker dice:

Sai, 42 anni fa, Pauline Kael ha visto Blade Runner e la sua recensione iniziava con: ‘Oh, piccola, lascia che piova’. Che è un serio caso di sarcasmo. Distrusse il film in quattro pagine. Ero così abbattuto. Ho avuto molte difficoltà a farlo, eppure pensavo di aver creato qualcosa di speciale. E poi vederlo distrutto… Ha effettivamente influenzato l’uscita del film. Ho preso quelle quattro pagine e le ho incorniciate nel mio ufficio. Sono ancora lì oggi perché c’è una lezione in tutto questo, ovvero: “Quando pensi di avercela fatta, non sai un c**o’.”

