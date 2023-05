THR annuncia in esclusiva che a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso, la lavorazione di Blade è stata sospesa.

Le riprese del progetto sarebbero dovute partire il mese prossimo ad Atlanta, ma a causa dello sciopero Nic Pizzolatto – di recente ingaggiato per lavorare alla sceneggiatura – non ha avuto il tempo necessario per finire la sua stesura.

La pre-produzione ripartirà una volta che lo sciopero sarà finito, ma intanto i Marvel Studios proseguiranno come da programma con le riprese di Captain America: New World Order e Agatha: Coven of Chaos (entrambi in produzione ad Atlanta) e di Wonder Woman (a Los Angeles). Nessun impatto, inoltre, sembra previsto per Deadpool 3, presto in produzione a Londra, e Thunderbolts, il cui primo ciak sarà battuto a giugno sempre ad Atlanta.

Il film sui Fantastici 4, inoltre, entrerà in produzione a gennaio 2024, questo a patto che lo sciopero non si protragga per più di sei mesi. In tal caso la produzione slitterà.

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

