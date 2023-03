Blade: svelata la data di inizio riprese?

Da ProductionList apprendiamo quando dovrebbe finalmente iniziare la produzione del nuovo Blade dei Marvel Studios che vedrà Mahershala Ali come protagonista.

Stando al sito, le riprese partiranno il 1° maggio e ciò coincide con quanto dichiarato alcuni giorni fa da Kevin Feige, mentre la produzione si terrà ad Atlanta e a New Orleans, negli Stati Uniti.

Al posto di Bassam Tariq, che ha abbandonato il progetto a settembre, ci sarà Yann Demange, mentre la data di uscita, inizialmente fissata al 3 novembre 2023 è slittata al 6 settembre 2024.

Nelle prossime settimane partiranno le riprese di altri film Marvel, tra cui Thunderbolts, Captain America 4 e Deadpool 3.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nel cast anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!