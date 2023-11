Uno degli sceneggiatori coinvolti nelle varie iterazioni del nuovo film di Blade, a lungo rinviato dai Marvel Studios, contesta le recenti ricostruzioni offerte da Variety nel suo lungo editoriale sulle sfide che sta affrontando la compagnia.

La testata aveva affermato che il film, annunciato al San Diego Comic-Con nel 2019 e poi rinviato due volte, in una delle sue versioni era stato trasformato in una storia incentrata su personaggi femminili (tra cui, immaginiamo, Brielle Brooks, la figlia mezza-vampira di Blade) e infarcita di “lezioni di vita”, con Blade relegato a una parte in secondo piano. Mahershala Ali sarebbe stato sul punto di lasciare la produzione, che ha cambiato cinque sceneggiatori e due registi.

Michael Starrbury ha commentato le voci su Twitter, spiegando di non aver mai sentito parlare di quella versione della storia (e cancellando poi il suo account):

Ho lavorato a una bozza della sceneggiatura prima dell’inizio dello sciopero. Non ho mai visto una versione in cui Blade fosse un personaggio secondario, o in cui ci fosse una storia incentrata su personaggi femminili ricca di lezioni di vita, ma magari è successo dopo che ho lasciato il progetto. Ma lui era nel 99% delle sceneggiature in cui ero coinvolto.

[…] Qualsiasi cosa stia succedendo a Blade, auguro il meglio. Alcune persone molto brave sono coinvolte.

[…] Era praticamente in ogni scena della sceneggiatura. […] Non so cosa sia successo, ma dubito seriamente che sia mai stato il quarto personaggio per importanza in una qualsiasi versione della sceneggiatura.