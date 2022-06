In attesa di scoprire più dettagli sul film di Blade targato Marvel Studios che avrà per protagonista Mahershala Ali, l’ex cacciatore di vampiri Wesley Snipes ha parlato di una curiosità legata ai primi tre film.

ComicBook.com ha chiesto a Snipes se si fosse portato a casa qualche oggetto dai set dei tre film di Blade a cui ha partecipato:

Oh sì, certamente. Realizzammo abbastanza spade, non solo per le riprese effettive ma anche per l’allenamento. Per me e per la controfigura c’erano probabilmente almeno sei spade diverse. Ci siamo allenati con quelle spade e ci stiamo ancora allenando. Mi sto ancora allenando. Non so nulla delle repliche, quelle originale hanno visto sangue e sudore. Sì, penso ce ne fossero sei. So dove si trovano due di esse.