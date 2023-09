The Blair Witch Project è l’iconico horror found footage uscito nel 1999 che a fronte di un budget stimato fra i 200 e i 750.000 dollari ne ha poi incassati ben 248 in tutto il mondo grazie allo sfruttamento di una campagna virale operata su internet che definire come pionieristica sarebbe riduttivo.

Nel film, concepito e diretto da Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, tre studenti universitari di regia, Heather Donahue, Michael Williams e Joshua Leonard (interpreti di “sé stessi” nella pellicola) si avventurano nei boschi di Burkittsville, Maryland, per girare un documentario sulla famigerata Strega di Blair.

Eduardo Sánchez è stato recentemente ospite del podcast FM in cui ha parlato di un prequel di The Blair Witch Project che lui e Daniel Myrick hanno scritto circa una decina di anni fa che avrebbe avuto un sacco d’influenza da parte della cultura dei nativi americani e che avrebbe raccontato la storia di Elly Kedward, colei che viene ritenuta essere, nella mitologia del film, la Strega di Blair originale.

Nella nostra mitologia, per quanto riguarda la Strega di Blair, si tratta di un’entità che esisteva molto tempo prima che venisse chiamata in quella maniera. Gli Amerindi hanno convissuto con questa cosa molto prima che arrivassero gli Europei. (Myrick e io) abbiamo scritto un (prequel) del nostro film probabilmente più di dieci anni fa. La Lionsgate ci ha pagato, era un progetto preso seriamente per cui ci dissero: “Vi lasciamo scrivere una sceneggiatura”. Eravamo davvero orgogliosi della sceneggiatura e la Lionsgate l’ha davvero apprezzata. Però lo studio non voleva spendere – era un po’ troppo costosa per loro per portarla avanti. Capisco perché hanno esitato. Abbiamo scritto questa sceneggiatura ed era fortemente influenzata dalla cultura degli Amerindi, c’erano personaggi su cavalli e c’era persino una scena che spiegava le origini dei disegni con i bastoncini, il motivo per cui erano lì… Questa era l’idea originale per i film di Blair Witch, volevamo muoverci nel tempo. Se ce l’avessimo fatta, saremmo andati indietro e avremmo raccontato la storia di Elly Kedward, che era la Strega di Blair originale, con molta influenza degli Amerindi. Poi avremmo voluto raccontare la storia di Rustin Parr (il killer che aveva commesso omicidi sotto influenza della strega). Volevamo fare questi film horror in costume, per poi arrivare a un seguito, magari sei o dieci anni dopo. Ma sfortunatamente non è andata bene per noi.