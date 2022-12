Blonde, il regista Andrew Dominik risponde alle critiche: “Io non racconto favole”

Nel corso di un intervento al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita, Andrew Dominik ha ribattuto alle critiche su Blonde dopo che il film ha diviso sia il pubblico che la critica sin dalla la sua presentazione a Venezia.

Il regista ha sottolineato che è stato il pubblico americano a reagire in modo più veemente: “Hanno odiato il film”, e ha aggiunto che quando si tratta di figure iconiche, gli americani vogliono che vengano celebrate e basta:

Viviamo in un’epoca in cui è importante mostrare le donne emancipate e volevano che anche Marilyn Monroe lo fosse. Se non glielo mostri, si arrabbiano.