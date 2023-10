Blue Beetle è uscito quest’estate, in pieno periodo di scioperi (di sceneggiatori e attori). Per questa ragione il cast non ha potuto promuovere il film, ma ha deciso comunque di festeggiare in qualche modo la sua uscita. Ognuno a modo proprio.

Racconta il regista Angel Manuel Soto:

Ci siamo infiltrati ad alcune proiezioni e abbiamo festeggiato un po’. Mentre stavo viaggiando sono riuscito a sorprendere Belissa Escobedo (Milagros Reyes), lavora in un coffee shop a Brooklyn. Quindi siamo riusciti a raggiungerla, portarla fuori e divertirci. In quello stesso viaggio ho incontrato Bruna (Jenny Kord), quindi l’ho portata a vedere i manifesti a Times Square e tutte le loro emozioni si sono rovesciate sulla folla.

Continua parlando degli altri membri del cast:

Con Xolo (Jaime Reyes) usciamo sempre. Siamo diventati una famiglia e con George (Rudy Reyes) è lo stesso. È stato divertente con George. Siamo finiti a fare questo spettacolo di stand-up ed è stato fantastico vedere quell’uomo in azione. E andare a una partita di calcio con Xolo è stato anche quello uno dei momenti migliori.

Conclude dicendo che la cosa migliore resta però sorprendere i fan e vedere cosa la rappresentazione di personaggi come quelli messi in scena nel film potrà portare al futuro del cinema.

