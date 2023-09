Blue Beetle diretto da Angel Manuel Soto è uscito nelle sale il 17 agosto. Il film rappresenta la trasposizione del primo supereroe latino nell’universo DC.

Il concept artist del film e co-proprietario del 9B Collective Phil Boutte ha spiegato perché è stato importante avere contributi da parte di persone latine ad ogni livello. Ha raccontato in un’intervista con Screen Rant:

Siamo stati coinvolti per essere un hub concettuale, ma soprattutto per portare voci diverse. Per questo la maggior parte dei membri del team che avevamo era latina ed era per questa ragione specifica che abbiamo potuto lavorare con i creativi che facevano parte del progetto.

Una delle cose principali che abbiamo cercato di fare è stata essere certi che non stessimo solo portando diversità nel progetto, ma anche equità. Quindi avevamo voce in capitolo e Angel era molto aperto nella collaborazione e nel trovare riferimenti culturali che ovviamente emergono nel film con la famiglia e tutti i loro riferimenti. Voleva che fosse il più autentico possibile ed ecco perché eravamo lì.