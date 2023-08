Ci siamo: domani 17 agosto Blue Beetle uscirà nei cinema italiani, e il giorno successivo il film dei DC Studios arriverà nelle sale nordamericane, dove si prevede un debutto da circa 30 milioni di dollari per il weekend. Nell’attesa, sono arrivate le recensioni del film di Angel Manuel Soto con protagonista Xolo Maridueña nei panni dell’eroe DC. Al momento, su MetaCritic e RottenTomatoes la media delle recensioni è piuttosto positiva.

Vi riportiamo alcuni estratti:

The Wrap – La DC ha trovato la cura per la stanchezza da supereroi grazie a un incantevole racconto familiare. È rinfrescante tornare alle basi e raccontare la storia di una famiglia in un modo nuovo ed emozionante.

THR – Il regista e lo sceneggiatore non rompono esattamente lo schema del film sui supereroi, ma trattano il genere con un affascinante rispetto verso quelle qualità un po’ retrò che negli anni recenti sono state in gran parte perse. Questo rende Blue Beetle una ventata di aria fresca, con un chiaro percorso nella sequenza a metà dei titoli di coda.

Variety – Xolo Maridueña brilla nei panni del primo supereroe latino di Hollywood in un’avventura palesemente derivativa che si prende meno sul serio rispetto alla maggior parte dei film tratti dai fumetti.

Deadline – Andrò controcorrente, ma penso che The Flash nonostante la delusione al botteghino sia stato un film di successo, un passo sopra la maggior parte dei film sui supereroi. E ora posso dire lo stesso per il primo tentativo cinematografico di portare in vita Blue Beetle, un film molto migliore di quanto la sua data di uscita del 18 agosto possa indicare.

Empire – In termini generali di trama e azione, non c’è davvero nulla che sembri inedito. È proprio il tipo di super-cibo riscaldato al microonde che va bene se i tuoi gusti sono orientati in quella direzione. Ma Blue Beetle prende una decisione intelligente che salva il suo splendente sederino ceruleo: coinvolge la famiglia di Jaime nell’avventura.

Indiewire – Blue Beetle è ricco di sfumature colorate ed è perfettamente in grado di offrire un po’ di divertimento decente quando si concentra sui suoi personaggi, ma il film è così rassegnato ai cliché più sicuri del suo genere stantio che anche le cose più fresche non riescono sempre a conservare il loro sapore.

EW – Blue Beetle non perde mai di vista la comunità che cerca di onorare, senza mai fare demagogia né offrire una rappresentazione superficiale di ciò che significa essere latino. La latinidad è complessa: è più di dove sei nato, quale lingua parli o quale cibo mangi. Ma una cosa che abbonda è il cuore, e Blue Beetle ne ha molto da condividere. Animo!

TheGuardian – L’avventura del primo supereroe latino di DC in live-action è una pietra miliare per la rappresentazione e una divertente evasione, ma soffre a causa di temi già troppo sfruttati.

IGN – Nonostante alcune cadute di tono, Blue Beetle rimane un piacevole intrattenimento al cinema. Tra l’azione e la commedia, il suo nucleo emotivo risuona con l’esperienza di crescere in una famiglia latino-americana. Il film è divertente senza essere banale, e speriamo sia un grande trampolino di lancio per la carriera di Maridueña.

The Washington Post – Blue Beetle, il prossimo capitolo nell’universo ispirato ai fumetti DC Comics che racconta la storia dell’origine di un personaggio non particolarmente noto, è in molti modi rinfrescante e nuovo. È anche, per alcune altre ragioni, tediosamente familiare.

Trovate tutte le informazioni su Blue Beetle nella nostra scheda.

Classifiche consigliate