In quella che, con la recente uscita di The Flash e il futuro debutto nelle sale di Aquaman 2, si configura come una fase di passaggio dalla vecchia gestione cinematografica delle proprietà intellettuali della DC Comics alla nuova, il regista di Blue Beetle (GUARDA IL TRAILER), Angel Manuel Soto, ha confermato che il lungometraggio apparterrà proprio a questo nuovo corso e che farà parte di una Trilogia.

Il filmmaker spiega difatti:

Facciamo parte di quell’universo, facciamo parte di quel mondo, facciamo parte dei piani che sono stati creati per i futuri capitoli del DCU. Ma non siamo legati a tutti i film del passato. Sì, il nostro film vive in un mondo in cui esistono i supereroi. Ma questo non significa che un certo evento, o una certa alleanza, o certi fatti del passato diano delle indicazioni su dove stia andando il nostro film. Il nostro primo film, nel modo in cui volevamo farlo, è stato sempre lavorato con una mentalità che presupponeva almeno altri due capitolo. E prendendo la tradizionale struttura a tre atti di una storia, volevamo che il nostro primo film fosse praticamente il primo atto di una saga.

Questa la sinossi di Blue Beetle:

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.

Originariamente, Blue Beetle doveva arrivare direttamente in streaming su HBO Max, ma poi la Warner Bros. ha deciso di farlo uscire al cinema il 18 agosto 2023.

FONTE: Games Radar

