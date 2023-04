È da poco arrivato online il trailer di Blue Beetle, il nuovo film DC in uscita nei cinema di tutto il mondo il 18 agosto.

La pellicola segna il debutto sul grande schermo del supereroe della DC ed è diretta da Angel Manuel Soto, mentre il protagonista è Xolo Maridueña nel ruolo che dà il titolo al film, Blue Beetle, e in quello del suo alter ego, Jaime Reyes.

Soto ha parlato con Comicbook in occasione del lancio del trailer delle fonti di ispirazione:

I Nuovi 52 è stato una grande fonte di ispirazione per il costume e la storia, ma abbiamo prezzo dei pezzi qui e di lì. Ci sono cose fantastiche nelle varie serie, non sapevamo cosa scegliere, così ci siamo detti: “Facciamo quello che cazz* vogliamo”. Ci siamo divertiti creando qualcosa di bello e interessante, anche magari ispirandoci a giochi come Injustice 2.